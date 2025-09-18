Bombardamenti 1943 Mastella | Fu giorno atroce Amministrazione organizzerà commemorazione

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il 29 settembre 1943 la Città di Benevento fu oggetto di violentissimi bombardamenti. L’ atrocità della guerra, che come stiamo sperimentando in questi giorni, non conosce confini di umanità provocò migliaia di vittime, distruzione di edifici sacri e civili. Una barbarie. L’amministrazione comunale omaggerà la memoria di quegli eventi con una cerimonia istituzionale che avrà carattere stabile e annuale. Il messaggio sarà quello di apprendere dalla storia affinché non si ripeta”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

