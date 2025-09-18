Bombardamenti 1943 Mastella | Fu giorno atroce Amministrazione organizzerà commemorazione
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il 29 settembre 1943 la Città di Benevento fu oggetto di violentissimi bombardamenti. L’ atrocità della guerra, che come stiamo sperimentando in questi giorni, non conosce confini di umanità provocò migliaia di vittime, distruzione di edifici sacri e civili. Una barbarie. L’amministrazione comunale omaggerà la memoria di quegli eventi con una cerimonia istituzionale che avrà carattere stabile e annuale. Il messaggio sarà quello di apprendere dalla storia affinché non si ripeta”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: bombardamenti - mastella
Trentasette raid in appena venti minuti. Un cielo in fiamme sopra Gaza, mentre artiglieria, droni e bombardamenti colpiscono anche la popolazione civile. Nella notte, migliaia di persone in fuga tra fumo ed esplosioni. I tank entrano in città: è iniziata l’invasione - facebook.com Vai su Facebook
Bombardamenti 1943, Mastella: Fu giorno atroce, Amministrazione organizzerà commemorazione; Bombardamenti del 1943, De Iapinis: La città onori i suoi impegni; Benevento rasa al suolo nel 1943: dal Cristo spezzato un messaggio di pace.
Bombardamenti del 1943, De Iapinis: un giorno da ricordare - Così Ambner De Iapinis, ex amministratore della città di Benevento che in una lunga nota ricorda momenti difficili vissuti durante la seconda guerra mondiale ... Scrive msn.com
Passeggiate e cineproiezioni per rivivere i bombardamenti del 1943 - Si chiama "Bombe 1943" l’idea che vuole riportare il pubblico al cuore di una delle giornate più drammatiche della storia cittadina, quel 31 agosto 1943 in cui, alle 13:01, la guerra piombò con ... Riporta lanazione.it