Bomba nell'androne di un palazzo a Latina è il quarto ordigno esploso in dieci giorni
Quattro ordigni espolosi in dieci giorni è il bilancio dei fatti di cronaca accaduti nelle ultime settimane a Latina. Stanotte una bomba è esplosa nell'androne di un palazzo in via Nervi, danneggiando l'ingresso e mandando in frantumi i vetri. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Molotov nell’androne: nuova notte di terrore ai palazzi “Arlecchino” - Ancora tensione nel quartiere popolare di via Guido Rossa, teatro da settimane di minacce e atti vandalici legati allo spaccio. Da latinacorriere.it