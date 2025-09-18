Bolzano esposto in procura di un consigliere comunale per la barra di Fedez su Sinner
La canzone non è ancora uscita, ma a Fedez è bastata l’anticipazione di qualche barra su una storia Instagram per scatenare la polemica. Il riferimento è ovviamente al verso: «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ». A Bolzano infatti un esposto da parte di Giuseppe Martucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha portato la vicenda all’attenzione della procura. Nella denuncia, basata sull’articolo relativo all’istigazione all’odio razziale, Martucci ritiene che il riferimento al «puro sangue italiano» richiami la dottrina della purezza della razza sancita dalle leggi del 1938, mentre l’associazione tra il tennista altoatesino e «l’accento di Adolf Hitler» rappresenti un paragone « inaccettabile e offensivo ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
