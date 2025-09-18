Bolzano bar chiuso per due mesi | frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica

Bar chiuso per 60 giorni a Bolzano: presenza di pregiudicati e rischio sicurezza pubblica. Provvedimento del Questore dopo controlli e segnalazioni.

