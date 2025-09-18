Bolzano bar chiuso per due mesi | frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bar chiuso per 60 giorni a Bolzano: presenza di pregiudicati e rischio sicurezza pubblica. Provvedimento del Questore dopo controlli e segnalazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bolzano bar chiuso per due mesi frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica

© Notizie.virgilio.it - Bolzano, bar chiuso per due mesi: frequentato da pregiudicati e segnalato per rischio sicurezza pubblica

In questa notizia si parla di: bolzano - chiuso

?? Episodi violenti e ritrovo di pregiudicati: chiuse le serrande del bar; Bar chiuso per 15 giorni: era ritrovo di pregiudicati e teatro di violenze; Problemi di ordine pubblico: chiuso il Bar Salinas a Bolzano.

bolzano bar chiuso dueRischi per l'ordine pubblico, chiuso per 60 giorni bar a Bolzano - Il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha ordinato ieri la chiusura per sessanta giorni di un bar situato nel capoluogo, in applicazione dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica si ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bolzano Bar Chiuso Due