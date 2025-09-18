Bolognina 45enne tedesco arrestato dai carabinieri | sequestrati 2,5 kg di eroina

Un’operazione di controllo del territorio, nata come attività di prevenzione, si è trasformata in un importante sequestro di droga in Bolognina, quartiere già noto per episodi legati allo spaccio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna centro hanno arrestato un uomo di 45 anni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

