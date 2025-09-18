Bologna sequestrato centro studi trasformato in ' diplomificio'

La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L'indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

