Bologna-Genoa in sei saltano la gara

Il Genoa va alla ricerca della prima vittoria in campionato, la prossima tappa sarà a Bologna, sabato 20 settembre alle 15, per una sfida tutta rossoblu. Vieira è reduce dal pareggio agguantato all'ultimo respiro a Como, un punto utile dopo la sconfitta con la Juventus e l'altro pari con il Lecce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Addio Ngonge: Baroni lo aspetta al Torino, ma spuntano anche Bologna e Genoa

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

Morto Sidio Corradi, bandiera del Genoa e campione d'Italia col Bologna

Le ultime notizie sugli indisponibili del match tra Bologna e Genoa di sabato alle 15 valido per la quarta giornata del campionato di Serie A

Genoa, il sorpasso di Ekhator. Mossa di Vieira per Bologna - Il tecnico sta pensando a nuove soluzioni offensive per aumentare la forza d’urto. Da genova.repubblica.it