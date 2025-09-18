Bollette leggere e giardino illuminato grazie a questi faretti solari in promozione
Non hai bisogno per forza di elettricità per illuminare il giardino o gli spazi esterni di casa: con la lampada solare da esterno, basta la potenza del sole (e le bollette si fanno più leggere). La confezione che include due faretti è in offerta a 29,99 euro, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino. Acquista ora Un sistema solare pensato per la massima autonomia. Il cuore del dispositivo è costituito da un pannello solare da 1,5W, progettato per catturare e convertire in modo efficiente la luce del sole durante il giorno. Questo consente di alimentare una batteria integrata da 2000mAh, in grado di assicurare una lunga autonomia anche in caso di utilizzo prolungato nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
