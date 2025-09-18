Boing e Cartoonito Tour fa tappa a Milano | due giorni tra giochi spettacoli e divertimento

Milano, 18 settembre 2025 – Dopo il grande successo nell’autunno 2024 del “Buon compleanno Boing Tour” (con oltre 55mila visitatori e più di 5mila bambini coinvolti in attività e giochi), Boing SpA, leader nel mondo dell’entertainment per bambini e famiglie con i canali Boing, Boing Plus, Cartoonito e le piattaforme AVOD (Boing App e Cartoonito App), annuncia il ritorno nelle piazze per incontrare i fans dei canali con il “Boing & Cartoonito Tour”. Le date e gli orari. Il “Boing & Cartoonito Tour” sarà in piazza del Cannone a Milano, sabato 20 e domenica 21 a Milano, dalle 10 alle 19. Ad aspettare bambini e bambine ci sarà un vero e proprio villaggio (itinerante) pensato per regalare un’esperienza immersiva e indimenticabile nei mondi di Boing (DTT 40), Boing Plus (DTT 45) e Cartoonito (DTT 46). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

