Boban su Pio Esposito | Ecco a chi assomiglia | prospetto interessante ma ha un limite importante
Boban su Pio Esposito. La notte di Amsterdam ha regalato all’ Inter tre punti preziosi, ma anche una certezza in più: Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 ha mostrato qualità, carattere e una sorprendente maturità, mettendo da parte l’inesperienza e affrontando la sua prima vera grande occasione in Champions League senza paura. Le sue caratteristiche, diverse rispetto agli altri attaccanti a disposizione di Chivu, offrono nuove soluzioni all’attacco nerazzurro, rendendolo un’opzione credibile e concreta. La prestazione del giovane centravanti non è passata inosservata, nemmeno negli studi televisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: boban - esposito
Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale”
Boban: «Con un Thuram così è come giocare con i bimbi, gli rimbalzavano addosso! Su Pio Esposito…»
Pio Esposito incanta, Boban: «Che classe! Mi ricorda Dzeko. Ho solo un dubbio su di lui…»
Boban: "Ecco a chi paragono Esposito! Che classe e visione. Ho un solo dubbio" - X Vai su X
Toni: “Pio Esposito ha fatto veramente una grande partita. Si vede proprio che ha qualità, si è visto con gli assist per i compagni messi in porta. Smettiamola di chiamarlo ragazzino, è un giocatore pronto per un’Inter forte”. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 30 cross per i nerazzurri. Forse sarebbero serviti i cm di Pio Esposito.
Boban: “Ecco a chi paragono Esposito! Che classe e visione. Ho un solo dubbio” - La prestazione dell'attaccante, classe 2005, contro l'Ajax ha certificato quello che già si intuiva ... msn.com scrive
Inter, da Capello bastone e carota per Chivu che cita Mourinho. Boban ha un dubbio su Pio Esposito - L'Inter vince in Champions ma Capello avvisa Chivu sulla portata del successo contro l'Ajax. Si legge su sport.virgilio.it