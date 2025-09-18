Boban su Pio Esposito | Classe e visione da top ho solo un dubbio sulla velocità

Boban sull’esordio di Pio Esposito in Champions contro l’Ajax certifica il talento del giovane attaccante: le parole. La prestazione di Pio Esposito, classe 2005, nella vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax ha convinto tifosi, addetti ai lavori e compagni. L’ex centravanti dello Spezia ha dimostrato di poter essere un’opzione concreta per Cristian Chivu, mostrando personalità, intelligenza tattica e nessun timore reverenziale di fronte alla massima competizione europea. La sua capacità di dialogare con compagni esperti come Thuram e la lucidità in area hanno colpito, facendo emergere un giocatore già pronto a misurarsi a grandi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boban su Pio Esposito: «Classe e visione da top, ho solo un dubbio sulla velocità»

Toni: "Pio Esposito ha fatto veramente una grande partita. Si vede proprio che ha qualità, si è visto con gli assist per i compagni messi in porta. Smettiamola di chiamarlo ragazzino, è un giocatore pronto per un'Inter forte".

