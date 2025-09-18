Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto | Ha classe ma deve migliorare in un fondamentale

Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l'Ajax. L'attaccante dell'Inter nel post-partita è stato incensato da Capello e da Boban. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: boban - esalta

Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale; Serie A, panchine tutte invertite: Conte tifa Juve, Sarri Napoli, Ancelotti cuore rossonero e ora l'interista Pioli al Milan!; Thuram esalta Esposito: Io non ero così forte alla sua età. Ci aiuterà quest'anno.

Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale” - Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l'Ajax ... Segnala fanpage.it

Pio Esposito dopo Ajax-Inter: "Ecco dove devo migliorare, a chi mi ispiro? Mi piace Dzeko" - L'attaccante dell'Inter parla della sua prima in Champions: "Qui siamo al top ma quando scendo in campo porto le mie qualità, lavorare con la squadra e con il fisico ed è andata bene. Secondo sport.sky.it