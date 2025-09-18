Bob Dylan in arrivo la Bootleg Series Vol 18 | Through The Open Window 1956–1963 Da ieri online Rocks and Gravel
Il 31 ottobre 2025 esce in fisico e digitale Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956–1963 (Columbia RecordsLegacy). Un cofanetto deluxe 8CD – disponibile anche in edizioni ridotte 2CD e 4LP – che illumina gli anni formativi di Dylan dal Minnesota al Greenwich Village, con rarità d’archivio, outtakes, registrazioni domestiche, live in coffeehouse e nightclub. Pezzo forte della raccolta, la registrazione completa e inedita del concerto alla Carnegie Hall del 26 ottobre 1963, mixata dai nastri originali. Intanto da ieri (mercoledì 17 settembre) è disponibile in digitale il brano “Rocks and Gravel” come primo assaggio del progetto: ascolto e pre-salvataggio sono attivi alla pagina ufficiale (link: BobDylan. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
