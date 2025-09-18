BMW Serie 2 Gran Coupé | elegante sportiva e con un diesel ibrido efficiente
Con nuova Serie 2 Gran Coupé, BMW mira a offrire una berlina compatta capace di assicurare il dinamismo di una coupé senza rinunciare alla praticità di una quattro porte. La versione 220d M Sport Pro da noi testata, sfrutta il nuovo diesel 2.0 litri mild-hybrid di ultima generazione, che promette consumi ridotti, coppia generosa e comportamento su strada dinamico, pur mantenendo livelli elevati di comfort. L’allestimento M Sport Pro aggiunge dettagli estetici e dotazioni premium per migliorare l’esperienza globale, oltre a quel tocco di sportività tipico del bran bavarese. La prova si è svolta su percorsi misti, includendo tratti cittadini, extraurbani e autostradali, per valutare nei fatti come si comporta nelle situazioni reali, in oltre tre settimane di test. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: serie - gran
Denis: “Serie A? Vedo un gran bel campionato, il Napoli parte da favorito”
Festival delle serie, cala il sipario sulla rassegna. Gran finale con i super ospiti Carlo Verdone e Dean Norris
Antognoni: “Troppi cambi in panchina in Serie A, Pioli darà un gran contributo”
#serieA2 @romavolleyclub_femminile Roma Volley Club Femminile SERIE A2. Smi en plein di vittorie: 3-0 all'Heidelberg ISLA DE GRAN CANARIA (SPAGNA). Con la terza vittoria su 3 partite disputate si chiude il Torneo Internacional de la Isla de Gran Canar - facebook.com Vai su Facebook
? Gran controllo e rete stupenda del capitano ? #SerieCSkyWifi - X Vai su X
Arriva la seconda generazione della BMW Serie 2 Gran Coupè; Bmw Serie 2 Gran Coupé: pregi e difetti della versione diesel; BMW Serie 2 Gran Coupé: per due porte in più | .it.
BMW Serie 2 Gran Coupé: elegante, sportiva e con un diesel ibrido efficiente - hybrid da 163 CV con pacchetto M Sport Pro porta la Serie 2 Gran Coupé verso un equilibrio tra comfort, prestazioni e consumi contenuti, ideale per chi viaggia molto ma non vuo ... msn.com scrive
BMW Serie 2 Gran Coupè: l’inedito modello sorpreso durante i test di collaudo [FOTO SPIA] - Entro la fine del 2018 BMW potrebbe togliere i veli alla sua inedita Serie 2 Gran Coupè: il nuovo modello allargherà la gamma delle Serie 2 disponibili e andrà a sfidare la Mercedes CLA. Lo riporta motorionline.com