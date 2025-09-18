Con nuova Serie 2 Gran Coupé, BMW mira a offrire una berlina compatta capace di assicurare il dinamismo di una coupé senza rinunciare alla praticità di una quattro porte. La versione 220d M Sport Pro da noi testata, sfrutta il nuovo diesel 2.0 litri mild-hybrid di ultima generazione, che promette consumi ridotti, coppia generosa e comportamento su strada dinamico, pur mantenendo livelli elevati di comfort. L’allestimento M Sport Pro aggiunge dettagli estetici e dotazioni premium per migliorare l’esperienza globale, oltre a quel tocco di sportività tipico del bran bavarese. La prova si è svolta su percorsi misti, includendo tratti cittadini, extraurbani e autostradali, per valutare nei fatti come si comporta nelle situazioni reali, in oltre tre settimane di test. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BMW Serie 2 Gran Coupé: elegante, sportiva e con un diesel ibrido efficiente