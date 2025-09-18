blue green economy award wind tre premiata per borghi connessi

NAPOLI – In occasione della seconda edizione del Blue Green Economy Award, tenutasi presso il prestigioso Salone Margherita di Napoli e promossa dall’Associazione For Human Community, Wind Tre ha ricevuto una Menzione Speciale per il progetto Borghi Connessi, riconosciuto come iniziativa di valore nell’ambito della sostenibilità sociale. Borghi Connessi nasce per accompagnare i piccoli comuni italiani nel loro percorso di trasformazione digitale, combinando connettività, tecnologie smart e programmi di formazione per colmare il digital divide. La peculiarità del programma è la sua visione a 360 gradi della digitalizzazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

