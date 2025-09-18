Bloccato con 10 dieci dosi di cocaina già pronte per lo spaccio
I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il ragazzo, già sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Arienzo, è stato fermato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: bloccato - dieci
Manuel Vescovi è stato segretario della Lega in Toscana per dieci anni, consigliere regionale e senatore del partito fino al 2022, data della rottura definitiva e del passaggio a Fratelli d’Italia: «Ceccardi ora critica il listino bloccato, ma nel 2020 fu proprio il suo - facebook.com Vai su Facebook
Bloccato con 10 dieci dosi di cocaina già pronte per lo spaccio; Tenta di ingoiare 10 dosi di eroina: arrestato in via Rizzardi un 38enne nigeriano. Nascondeva gli ovuli negli slip; ?? Preso lo spacciatore che consegnava cocaina e hashish in bicicletta.
Trovato con 10 dosi di cocaina in bocca. Denunciato 30enne - Un uomo privo di precedenti è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina – nascoste in bocca –... Si legge su ilrestodelcarlino.it