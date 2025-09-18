Bloccato con 10 dieci dosi di cocaina già pronte per lo spaccio

Casertanews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il ragazzo, già sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Arienzo, è stato fermato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bloccato - dieci

Bloccato con 10 dieci dosi di cocaina già pronte per lo spaccio; Tenta di ingoiare 10 dosi di eroina: arrestato in via Rizzardi un 38enne nigeriano. Nascondeva gli ovuli negli slip; ?? Preso lo spacciatore che consegnava cocaina e hashish in bicicletta.

Trovato con 10 dosi di cocaina in bocca. Denunciato 30enne - Un uomo privo di precedenti è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina – nascoste in bocca –... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bloccato 10 Dieci Dosi