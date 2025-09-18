Blitz proPal all’università | solidarietà della Comunità Ebraica al professor Casella

PISA – La Comunità ebraica di Pisa ha espresso profonda solidarietà al professor Rino Casella, vittima del grave episodio all’università di Pisa. “Si tratta di un fatto gravissimo: non è stato solo offeso il diritto alla sicurezza, ma la stessa libertà di insegnamento, la calma dell’ambiente universitario e il principio di rispetto reciproco che dovrebbe ispirare ogni contesto accademico – dice la comunità ebraica – Esprimiamo la nostra vicinanza al professor Casella, a cui rivolgiamo sincero sostegno umano e morale. Allo stesso tempo, chiediamo all’università di Pisa e alle autorità competenti di farsi carico della responsabilità di garantire che eventi del genere non si ripetano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: blitz - propal

"Assassini": blitz ProPal. La lezione di Porro: "A differenza loro, a noi tutte le bandiere vanno bene"

Si staccano dal corteo ProPal e bloccano un binario: il blitz in stazione a Pisa, circolazione ferma per un’ora

Blitz proPal all’Università di Pisa, docente finisce al pronto soccorso

Blitz pro Pal all’Università di Pisa, il “Prof sionista” finisce in ospedale e denuncia tutti #universitàdipisa #profsionista #propal - facebook.com Vai su Facebook

MO: Lucaselli (FdI), blitz Pisa conferma carattere violento ProPal https://lavocedelpatriota.it/mo-lucaselli-fdi-blitz-pisa-conferma-carattere-violento-propal/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Blitz proPal al consolato egiziano Milano, otto in questura - 'Break the siege' ovvero Rompete l'assedio è la scritta sullo striscione che gli esponenti di Ultima Generazione e Palestina libera hanno srotolato oggi dopo le 18 davanti al ... Come scrive notizie.tiscali.it

La Ripartenza, blitz ProPal: "Assassini". La lezione di Porro: "A differenza loro, a noi tutte le bandiere vanno bene" - Al teatro Petruzzelli di Bari, dove si è tenuta la due giorni "La Ripartenza, liberi di pensare", un gruppo di attivisti ProPal ha fatto irruzione nella zona della ... iltempo.it scrive