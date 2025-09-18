Blitz nella movida riminese smantellata banda di giovani spacciatori

18 set 2025

Rimini, 18 settembre 2025 – Settembre caldo sul lungomare, non solo per il meteo. La Squadra Mobile di Rimini da settimane sta battendo a tappeto Miramare e dintorni per tenere d’occhio la criminalità spicciola, soprattutto lo spaccio che ruota attorno ai ragazzi e ai luoghi più frequentati in estate: sale giochi, fast food e parchi pieni di giovanissimi. In pochi giorni sono già stati fermati e controllati oltre 150 ragazzi, tra minorenni e neomaggiorenni. Proprio durante questi giri, gli agenti hanno puntato l’occhio su un gruppetto di giovani albanesi che si muovevano con troppa disinvoltura in viale Lugano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

