Blitz nel campo rom Trovati quattro minori da soli sequestrata merce rubata ancora con le etichette
Cavetti, auricolari, caricabatterie per cellulari. Ma anche capi di abbigliamento ancora etichettati. Inoltre sono stati trovati quattro minori da soli, senza genitori né adulti come figure di riferimento. È il bilancio del blitz effettuato all'alba di giovedì 18 settembre nel campo rom di via di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
