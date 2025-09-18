Usare dei robot per distruggere le postazioni più pericolose di Hamas, i covi, i nascondigli trasformati in trappole dalla stessa organizzazione filo palestinese. È questa la strategia che sta adottando Israele nella Striscia di Gaza per abbattere strutture, talvolta anche interi edifici, all'interno dei quali le Idf ipotizzano la presenza nemica. Nello specifico le forze di Tel Aviv sfruttano veicoli blindati, vecchi M113 dismessi, manovrati a distanza e caricati di ingenti quantità di esplosivo. L'obiettivo di una simile tattica? Aprire la strada all'esercito israeliano riducendo l'esposizione dei soldati a eventuali minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blindati "Zelda" contro Hamas: come funzionano i robot bomba di Israele