Blair Witch | la spiegazione del finale del film

Ventidue anni dopo la scomparsa degli studenti di cinema Heather, Mike e Josh mentre giravano un documentario sulla strega di Blair (almeno secondo quanto riportato dal marketing) e diciassette anni dopo che la loro storia ha spaventato il pubblico incassando 248 milioni di dollari al botteghino, un sequel a sorpresa è arrivato nelle sale: Blair Witch. Diretto da Adam Wingard, il principale legame di questo sequel con The Blair Witch Project è James ( James Allen McCune ), il fratello di Heather, che porta un gruppo di amici nei boschi intorno a Burkittsville alla ricerca della sorella (o, almeno, di qualche prova di ciò che le è successo) dopo che il contenuto di un nastro DV appena ritrovato è stato caricato su Internet da una coppia di abitanti del luogo.