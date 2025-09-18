Black Rabbit

Ambientata nella frenetica scena notturna di New York, racconta la storia di due fratelli spinti al limite dal loro dovere verso la famiglia e dalla ricerca del successo. Jake Friedken (Jude Law) è il carismatico proprietario del , un ristorante e locale per VIP destinato. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: black - rabbit

Black Rabbit, Jason Bateman e Jude Law protagonisti della nuova serie Netflix: Le prime foto e la data d'uscita

Trailer di black rabbit su netflix: il perfetto sostituto di ozark

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

I guai non hanno mai fine. Black Rabbit, con Jude Law e Jason Bateman è ora disponibile. - X Vai su X

BLACK RABBIT: Attesissima miniserie thriller in otto episodi creata da Zach Baylin e Kate Susman, debutterà su Netflix (disponibile in Italia) a partire dal 18 settembre 2025. La storia ruota attorno a Jake Friedkin (Jude Law), proprietario di un esclusivo risto - facebook.com Vai su Facebook

Black Rabbit, la recensione: una miniserie d'autore, ma senza appeal; Black Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman; Black Rabbit - La recensione della serie Netflix con Jude Law.

Black Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman - In streaming su Netflix a partire dal 18 settembre 2025, la nuova miniserie televisiva thriller poliziesca ha molto di più da offrire che la presenza di ... Riporta ciakmagazine.it

Jude Law e Jason Bateman non salvano “Black Rabbit”, mix di “Ozkark” e “The Bear” - In una New York buia e crime, Jake, proprietario di un ristorante in rampa di lancio, riaccoglie con se lo scapestrato fratello Vince, mettendo a repentaglio il suo futuro ... Secondo iodonna.it