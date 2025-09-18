Black Rabbit la recensione | una miniserie d' autore ma senza appeal
Jude Law e Jason Bateman non riescono a salvare una sceneggiatura svogliata, che non porta nulla di nuovo ai generi che mescola. In streaming su Netflix. Se c'è un formato in cui Netflix si è specializzata - o meglio su cui ritorna periodicamente per poter concorrere ai premi - è quello delle miniserie d'autore. Ma non tutte le ciambelle, come si suol dire, riescono col buco. L'ultima arrivata in piattaforma è Black Rabbit. Nonostante i due nomi altisonanti coinvolti, Jude Law e Jason Bateman, la serie è un'ulteriore dimostrazione - se mai ce ne fosse bisogno - che un ottimo cast potrebbe non bastare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
