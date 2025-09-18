Black Rabbit è su Netflix la nuova miniserie thriller con Jude Law

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha collaborato con il produttore, regista e attore di Ozark, Jason Bateman per la nuova miniserie thriller intitolata "Black Rabbit" - disponibile su Netflix dal 18 settembre - in cui Bateman è protagonista insieme a Jude Law. Questa serie drammatica, annunciata a ottobre 2022, ha come. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: black - rabbit

Black Rabbit, Jason Bateman e Jude Law protagonisti della nuova serie Netflix: Le prime foto e la data d'uscita

Trailer di black rabbit su netflix: il perfetto sostituto di ozark

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

black rabbit 232 netflixBlack Rabbit, tutto sulla serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman - In streaming su Netflix a partire dal 18 settembre 2025, la nuova miniserie televisiva thriller poliziesca ha molto di più da offrire che la presenza di ... Scrive ciakmagazine.it

Black Rabbit, la recensione: una miniserie d'autore, ma senza appeal - Black Rabbit: Jude Law e Jason Bateman non riescono a salvare una sceneggiatura svogliata, che non porta nulla di nuovo ai generi che mescola. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Black Rabbit 232 Netflix