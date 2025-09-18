Roma, 18 18 settembre 2025 – Arriva oggi su Netflix Black Rabbit, una miniserie in otto episodi con Jude Law e Jason Bateman, due fratelli chiamati a fare i conti con segreti e debiti che tornano a bussare alla loro porta. Creata da Zach Baylin e Kate Susman, la serie mescola il mondo dei ristoranti VIP con dinamiche familiari oscure e ambientazioni metropolitane ricche di tensione. La trama: due fratelli, un locale e tante ombre. Il protagonista Jake Friedken ( Jude Law ) gestisce con successo Black Rabbit, un ristorante chic di Manhattan, ma la sua vita va in crisi quando nella sua vita riappare Vince ( Jason Bateman ), il fratello caduto in disgrazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Black Rabbit’, debutta su Netflix la serie con Jude Law e Jason Bateman