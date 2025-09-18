Björn Borg tra abissi e salvezza | l’aiuto decisivo di Loredana Bertè
Il sorriso imperturbabile che dominava i campi da tennis non bastò a proteggerlo dal vuoto interiore. Oggi Björn Borg ripercorre il decennio in cui perse la rotta, tra sostanze, notti uguali e paure, rivelando che fu Loredana Bertè a sottrarlo all’ultimo baratro in un appartamento milanese. Un campione in fuga da se stesso Dopo la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
