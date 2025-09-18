Björn Borg rivela | Mi stordivo con droghe e festini Loredana Bertè mi salvò

Webmagazine24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A Loredana Bertè "devo la vita": "mi trovò a letto incosciente, chiamò l’ambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica". Così Björn Borg, il campione di tennis svedese racconta, in un'intervista a 'Repubblica', il momento più buio della sua esistenza. Era il 1989, a Milano, e Borg era sprofondato in un vortice di droghe, . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borg - rivela

bj246rn borg rivela stordivoBjörn Borg rivela: "Mi stordivo con droghe e festini, Loredana Bertè mi salvò" - Nel libro autobiografico 'Battiti' (Rizzoli), Borg ripercorre la sua parabola: "Il mio non fu un ritiro, ma una fuga. Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Bj246rn Borg Rivela Stordivo