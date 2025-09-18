Bjorn Borg | Loredana Berté voleva un figlio depositai il seme Ma per salvarmi dovevo fuggire da lei

Bjorn Borg racconta la sua malattia e come la sua vita deragliò fuori dal campo per l'abuso di droga, alcol e farmaci. Loredana Berté gli salvò la vita, ma tra loro non poteva durare: "Per salvarmi dovevo fuggire da lei e da quell'ambiente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bjorn - borg

Bjorn Borg ha un tumore, la rivelazione shock sulle condizioni di salute dell’ex tennista

Bjorn Borg, la notizia shock: “Ha un tumore alla prostata”

Bjorn Borg ha un tumore: l’indiscrezione rimbalza dalla Svezia

BORG MCENROE Esattamente 44 anni fa veniva disputata l'ultima delle 14 sfide tra Bjorn Borg e John McEnroe, vinta dallo statunitense nella finale dello US Open Questa è considerata una delle più grandi rivalità, complice anche i caratteri opposti c - X Vai su X

At 22, Carlos Alcaraz now owns six Grand Slam titles, making him the second-youngest male tennis player behind Bjorn Borg to reach that mark.? ? (via BBC Sport) - facebook.com Vai su Facebook

Björn Borg: «Ero perso tra droga e soldi, Loredana Bertè mi ha salvato la vita». Le dipendenze, la depressione, il tumore e la rinascita - È bastato il suo sguardo freddo e la racchetta per trasformare il tennis: Björn Borg è stato la prima rockstar dello sport, l’icona che rese pop il campo da gioco ... Da msn.com

Björn Borg rivela: “Mi stordivo con droghe e festini, Loredana Bertè mi salvò” - (Adnkronos) – A Loredana Bertè “devo la vita”: “mi trovò a letto incosciente, chiamò l’ambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica”. msn.com scrive