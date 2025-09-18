Bjorn Borg e il tumore alla prostata | quali cure oggi

Prima la diagnosi, poi l’intervento chirurgico, ora i controlli regolari, ogni sei mesi. A raccontare la malattia che ha colpito Bjorn Borg è lo stesso ex tennista svedese nella sua autobiografia. Intitolata Heartbeats, in italiano tradotto con Battiti (Rizzoli), è uscita il 18 settembre 2025 in Europa e negli Stati Uniti, ed è scritta a quattro mani con la terza moglie, Patricia. Parla dei successi del campione sui campi, delle sconfitte nella vita privata – tra amori ed eccessi – ma soprattutto della partita più difficile da giocare: quella contro il tumore alla prostata. Bjorn Borg e il tumore alla prostata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bjorn Borg e il tumore alla prostata: quali cure oggi

In questa notizia si parla di: bjorn - borg

Bjorn Borg ha un tumore, la rivelazione shock sulle condizioni di salute dell’ex tennista

Bjorn Borg, la notizia shock: “Ha un tumore alla prostata”

Bjorn Borg ha un tumore: l’indiscrezione rimbalza dalla Svezia

BORG MCENROE Esattamente 44 anni fa veniva disputata l'ultima delle 14 sfide tra Bjorn Borg e John McEnroe, vinta dallo statunitense nella finale dello US Open Questa è considerata una delle più grandi rivalità, complice anche i caratteri opposti c - X Vai su X

At 22, Carlos Alcaraz now owns six Grand Slam titles, making him the second-youngest male tennis player behind Bjorn Borg to reach that mark.? ? (via BBC Sport) - facebook.com Vai su Facebook

Bjorn Borg, il cancro alla prostata e la fuga dal tennis: «Così Loredana Bertè mi ha salvato»; Bjorn Borg e il tumore alla prostata: quali cure oggi; Björn Borg e il tumore aggressivo alla prostata, quali sono i rischi per l'ex tennista.

Björn Borg e il tumore aggressivo alla prostata, quali sono i rischi per l'ex tennista - L'ex tennista Bjorn Borg ha parlato pubblicamente del tumore alla prostata in occasione della pubblicazione della sua biografia: i rischi ... Secondo virgilio.it

Bjorn Borg, dal mito del tennis agli eccessi: «Devo la vita a Loredana Berté, ma per salvarmi dovevo fuggire» - Il campione svedese parla della malattia e del suo passato burrascoso: «Ero nel buio, lei mi trovò incosciente e mi salvò. Da cosenzachannel.it