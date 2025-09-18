BJK Cup 2025 gli Stati Uniti avanzano in semifinale Kazakistan eliminato tra i rimpianti

Gli Stati Uniti rischiano grosso ma alla fine la spuntano al doppio decisivo sul Kazakistan e avanzano alle semifinali della Billie Jean King Cup 2025. Team USA, privo a Shenzhen delle sue tre top6 mondiali Coco Gauff, Amanda Anisimova e Madison Keys ma comunque favorito per il titolo, attende adesso al prossimo turno la vincente dell’ultimo quarto di finale (in programma oggi) tra Giappone e Gran Bretagna. Il tie si era aperto con la rocambolesca vittoria in volata di Emma Navarro (n.18 WTA) su Yulia Putintseva per 7-5 2-6 7-6(6) al termine di un incontro thrilling dalla durata di due ore e mezza, in cui la kazaka n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BJK Cup 2025, gli Stati Uniti avanzano in semifinale. Kazakistan eliminato tra i rimpianti

