Bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore dello zio

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in un'azienda agricola di Saint Pierre, in Val d'Aosta. Un bambino di appena tre mesi è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dallo zio. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, poco dopo le 17: il bimbo è stato soccorso e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bimbo - mesi

Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso

Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno

Siracusa, bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia: profonde lesioni alla testa, è gravissimo

Bambino di 3 mesi muore travolto da trattore mentre era sul passeggino: alla guida del mezzo lo zio, sindaco di St-Pierre; Bimbo di tre mesi muore dopo essere stato travolto da un trattore; Bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore dello zio.

bimbo tre mesi muoreValle d’Aosta, bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio - L’uomo alla guida del trattore non si è accorto della presenza del passeggino travolgendolo ... Scrive msn.com

bimbo tre mesi muoreVal d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio - Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Tre Mesi Muore