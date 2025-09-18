Bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore dello zio

Tragedia in un'azienda agricola di Saint Pierre, in Val d'Aosta. Un bambino di appena tre mesi è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dallo zio. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, poco dopo le 17: il bimbo è stato soccorso e. 🔗 Leggi su Today.it