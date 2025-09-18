Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola ricoverato d'urgenza in Rianimazione | è grave

Un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra di una scuola primaria. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno, nel quartiere di Voltri, a Genova. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivato in codice rosso. Attualmente è ricoverato presso la Rianimazione in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it