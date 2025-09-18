Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova | è gravissimo Valditara invia gli ispettori

Un bambino di 7 anni è precipitato dal secondo piano della scuola de Amicis di Genova, nel quartiere Voltri, intorno a mezzogiorno. Il piccolo, caduto da circa tre metri di altezza, è in gravi condizioni ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Per permettere l’arrivo del mezzo è stata bloccata la circolazione del traffico e il casello autostradale di Genova Prà in entrambe le direzioni. Il bimbo è ora all’ ospedale Gaslini del capoluogo ligure, dove è ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno fatto sapere che le conseguenze per la caduta sono gravissime. A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena del bimbo che cadeva dalla finestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova: è gravissimo. Valditara invia gli ispettori

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

#Genova Bimbo di 6 anni cade dalla finestra a scuola, è grave. È successo intorno alle 12.00 alla scuola primaria De Amicis. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero in ospedale.

