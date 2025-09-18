Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra della scuola | è grave
Momenti di paura questa mattina alla scuola primaria De Amicis di Genova Voltri, dove un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra dell’istituto scolastico facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Gaslini: le sue condizioni sono gravi, con arrivo in codice rosso. Per consentire l’atterraggio in sicurezza dell’elicottero, è stato temporaneamente chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con due ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1 del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: bimbo - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Azzannato da un pitbull, grave bimbo di 4 anni
Salerno, bimbo di 9 anni azzannato da un pitbull: gravi ferite #pitbull #salerno - X Vai su X
Strade ad Adria: bimbo di 7 anni investito da un uomo senza patente, morto dopo un intervento delicato #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave; VIDEO | Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave, chiuso casello autostradale; Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola a Genova: è in condizioni critiche. Si indaga sulle dinamiche.
Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola a Genova: è in condizioni critiche. Si indaga sulle dinamiche - Un bambino di 6 anni è caduto dalla finestra, precitando per tre metri, della scuola primaria De Amicis, nella città di Genova. Secondo msn.com
Bimbo di 7 anni precipita dalla finestra di una scuola, ricoverato d’urgenza in Rianimazione: è grave - L' incidente è avvenuto oggi, giovedì 18 settembre, intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri, a Genova. Da fanpage.it