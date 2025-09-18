Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra della scuola | è grave

Momenti di paura questa mattina alla scuola primaria De Amicis di Genova Voltri, dove un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra dell’istituto scolastico facendo un volo di circa tre metri. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale pediatrico Gaslini: le sue condizioni sono gravi, con arrivo in codice rosso. Per consentire l’atterraggio in sicurezza dell’elicottero, è stato temporaneamente chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con due ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1 del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

