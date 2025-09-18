Bimbo di 6 anni precipita dalla finestra a scuola | è grave

Certe mattine sembrano iniziare come tutte le altre. Il suono delle campanelle, le voci dei bambini che riempiono i corridoi e la sicurezza di un luogo che dovrebbe essere un rifugio. Eppure a Genova, nella scuola primaria De Amicis, qualcosa ha spezzato quella normalità, lasciando tutti senza fiato. Bastano pochi secondi perché la routine si trasformi in emergenza. Un bambino di appena 6 anni, speciale e fragile, è stato protagonista di un episodio che ha sconvolto insegnanti e compagni: un volo improvviso dalla finestra dell’istituto. I soccorsi si sono precipitati sul posto, tra lo sconcerto e la paura che aleggiava tra le mura della scuola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave - Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. Da msn.com

Bambino di 6 anni precipita dalla finestra della scuola: è grave, trasportato al Gaslini di Genova con l'elisoccorso - Un bambino di 6 anni, affetto da autismo, è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Genova Voltri: il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri ... Scrive msn.com