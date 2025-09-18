Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola | è grave

È in gravi condizioni un bambino di 6 anni caduto per più di tre metri da una finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere genovese di Voltri. L'incidente si è consumato poco prima di mezzogiorno di giovedì 18 settembre, e l’allarme è scattato immediatamente.Da chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Today.it

