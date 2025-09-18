Bimbo di 3 mesi muore travolto dal trattore dello zio in Val d'Aosta | stava dormendo nel passeggino
Tragedia a Saint-Pierre, in Val d’Aosta: un bambino di tre mesi è morto travolto dal trattore dello zio nell’azienda agricola di famiglia. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, non ce l’ha fatta. I Carabinieri hanno sequestrato l’area dell’incidente e avviato le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bimbo - mesi
Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso
Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno
Siracusa, bimbo di 4 mesi ferito durante una lite in famiglia: profonde lesioni alla testa, è gravissimo
Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave #aosta #17settembre - X Vai su X
OPEN DAY BEBÈ & PILOTA Sabato 20 Settembre 2025 Campus Aquae Pavia Prova gratuita! Hai un bimbo tra i 4 mesi e i 4 anni? Vieni a scoprire il mondo dell’acquaticità infantile! Un’esperienza unica e gratuita per bimbi e genitori Po - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 3 mesi muore travolto da trattore mentre era sul passeggino: alla guida del mezzo lo zio, sindaco di St-Pierre; Bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore dello zio; Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Alla guida c'era lo zio.
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d'Aosta. Era nel passeggino - Un bimbo di tre mesi è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola a St- msn.com scrive
Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Alla guida c'era lo zio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Da tg24.sky.it