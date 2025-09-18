Bimbo di 3 mesi muore travolto dal trattore dello zio in Val d'Aosta | stava dormendo nel passeggino

Tragedia a Saint-Pierre, in Val d’Aosta: un bambino di tre mesi è morto travolto dal trattore dello zio nell’azienda agricola di famiglia. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, non ce l’ha fatta. I Carabinieri hanno sequestrato l’area dell’incidente e avviato le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it