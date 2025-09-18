Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d' Aosta Era nel passeggino
AGI - Un bimbo di tre mesi è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola a St-Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino. Lo riporta l'edizione online de 'La Stampa'. L'incidente è avvenuto alle 17 circa di ieri nell'azienda agricola 'Di Barro'', fondata dal sindaco di St-Pierre, Andrea Barmaz, che era alla guida del trattore e non si è accorto della presenza del passeggino con il bimbo, " tradito dal cono d'ombra del mezzo ". Il bimbo e' stato subito trasportato all'ospedale Parini di Aosta e ricoverato in rianimazione, poi il decesso avvenuto in serata. 🔗 Leggi su Agi.it
