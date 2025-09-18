Bimbo cade da finestra scuola è grave

17.44 Un bambino di 7 anni è precipitato dalla finestra dal secondo piano di una scuola a Genova, nel quartiere di Voltri. Dopo un volo di 6 metri, il piccolo, in gravi condizioni, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Gaslini. E' ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. A dare l'allarme una passante che ha visto precipitare il piccolo ed è stata trasportata al pronto soccorso in stato di choc. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bimbo - cade

