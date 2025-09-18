Bimba di cinque anni confessa la terribile verità sul nonno alla Madre | lei corre dalla polizia

Un caso di presunti abusi su minore ha scosso la provincia di Bergamo, conducendo un uomo di 67 anni davanti al tribunale. Secondo quanto emerso, la nipotina di cinque anni e la nuora sarebbero rimaste vittime di comportamenti gravemente offensivi. L’accusa nei confronti del pensionato è di violenza sessuale aggravata nei confronti della bambina e di molestie nei confronti della madre. Leggi anche: Tragedia a scuola, bimbo di 6 anni precipita dalla finestra Leggi anche: Tragico incidente in galleria, una fine orribile Le rivelazioni della minore e l’avvio delle indagini. L’avvio delle indagini è stato determinato dalla confessione della piccola, che si è aperta con la madre spiegando ciò che aveva subito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

