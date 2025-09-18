Bimba di 3 mesi salvata al Sant’Anna | dimessa dopo un delicato intervento chirurgico

Una storia di sofferenza e speranza si è conclusa ieri con il sorriso dei genitori: la piccola paziente kosovara di soli tre mesi è stata dimessa dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo aver superato un intervento chirurgico di altissima complessità.La neonata era arrivata in. 🔗 Leggi su Quicomo.it