Bimba di 3 mesi salvata al Sant’Anna | dimessa dopo un delicato intervento chirurgico
Una storia di sofferenza e speranza si è conclusa ieri con il sorriso dei genitori: la piccola paziente kosovara di soli tre mesi è stata dimessa dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dopo aver superato un intervento chirurgico di altissima complessità.La neonata era arrivata in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Viaggio della speranza: dal Kosovo a Como. Bimba di tre mesi operata e salvata al Sant’Anna - È stata dimessa ieri dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia la piccola paziente kosovara, tre mesi di vita, affetta ... Riporta espansionetv.it
Torino, bimba di 6 mesi salvata grazie al trapianto di parte del fegato della mamma - Una bimba di meno di 6 mesi e poco più di 5 kg di peso è stata salvata grazie ad un intervento straordinario eseguito per la prima volta: il trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla ... Come scrive tg24.sky.it