Billie Jean King Cup 2025 la Gran Bretagna domina il Giappone e completa il poker delle semifinaliste

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia la Gran Bretagna supera il Giappone con un perentorio 2-0 nell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Billie Jean King Cup, competizione in corso di svolgimento a Shenzhen. Le britanniche dominano i match con le nipponiche e torneranno in campo sabato per giocare la seconda semifinale contro gli Stati Uniti. Nell’incontro di apertura Sonay Kartal regola Ena Shibahara 6-3 7-6 (4) in un’ora e trentasei minuti. Nel primo set la britannica parte forte, vola sul 4-0 e manca la palla del 5-0. La nipponica, che concede otto palle break, reagisce con una serie di tre game consecutivi, ma la sua rivale non si scompone e chiude il parziale di apertura sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

