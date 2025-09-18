Billie Eilish Cillian Murphy e diverse star hanno lanciato un video messaggio di supporto per la Palestina

Billie Eilish, Cillian Murphy, Steve Coogan ed altre star del mondo dello spettacolo, sono apparsi sui social in un video di supporto per la Palestina poco prima del mega evento benefico Together For Palestine, tenutosi a Londra nella serata di ieri, 17 settembre. Il video di un minuto pubblicato sui social di Together For Palestine si apre con le apparizioni della star di Peaky Blinders Cillian Murphy e di Joaquin Phoenix di Joker. Successivamente si sono alternatiartisti del calibro di Sharon Horgan (Bad Sisters), Steve Coogan (Alan Partridge), la DJ e conduttrice Annie Mac e Peter Gabriel. Billie Eilish e suo fratello, nonchè collaboratore Finneas affermano poi di essere “ insieme per la Palestina ” prima del supporto mostrato da Ben Howard, Chris O’Dowd (The IT Crowd, Black Mirror) e Brian Cox (Succession). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish, Cillian Murphy e diverse star hanno lanciato un video messaggio di supporto per la Palestina

