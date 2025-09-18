Bilancio Umbria 2024 | ok della Commissione a un attivo da 57 milioni

Perugiatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prima Commissione consiliare della Regione Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato all’unanimità dei presenti la proposta di delibera di iniziativa della Giunta regionale sul ‘Bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2024’. La riunione si è svolta a Palazzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bilancio - umbria

Bilancio Umbria: attivo di 57 milioni di euro, l'opposizione contesta l'aumento delle tasse

Bilancio Umbria 2024: ok della Commissione a un attivo da 57 milioni; Presentazione - In evidenza; Umbria Energy, ok al bilancio: 3,6 milioni di utile netto, il risultato migliore di sempre.

bilancio umbria 2024 okPassa in Commissione Bilancio consolidato della Regione - La prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Francesco Filipponi, si è riunita a Palazzo Cesaroni e ha approvato all'unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione di iniziativ ... ansa.it scrive

Umbria, i tre personaggi chiave del 2024 e le scommesse dell'anno che verrà - Non è difficile individuare i momenti più significativi, non solo dal punto di vista giornalistico, di questo 2024. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Umbria 2024 Ok