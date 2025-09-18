Biglietti tour Palazzetti Renato Zero al via la vendita | i prezzi e dove acquistarli

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 gennaio Renato Zero partirà col suo tour nei palazzetti: da oggi è aperta la vendita dei biglietti, ecco quanto costano e come acquistarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biglietti - tour

Mika annuncia il tour europeo per il 2026, due le date italiane, i biglietti

La Niña annuncia il tour Furèsta Europa, le date nei club e i biglietti

Mika, al via il tour estivo con quattro date in Italia, gli ultimi biglietti

Biglietti tour Palazzetti Renato Zero, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli; Renato Zero, da gennaio 2026 scatta L’OraZero in tour con 23 date nei palazzetti; Renato Zero in concerto, dove comprare i biglietti de L’Orazero in Tour.

biglietti tour palazzetti renatoRenato Zero in concerto, i prezzi dei biglietti de L’Orazero in Tour - Renato Zero annuncia “L’Orazero in Tour” 2026: 23 date nei palasport italiani da gennaio ad aprile. Segnala quifinanza.it

biglietti tour palazzetti renatoRenato Zero, da gennaio 2026 scatta "L’OraZero in tour" con 23 date nei palazzetti - L'artista, fresco di release del suo ultimo singolo 'Senza', ha annunciato le prime 23 date de 'L’OraZero in tour', la nuova tournée prodotta ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Tour Palazzetti Renato