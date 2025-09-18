Biciclette negli androni condominiali | basta il divieto generico nel regolamento
Il Tribunale di Torre Annunziata chiarisce: basta un divieto generico nel regolamento condominiale per vietare la sosta di biciclette negli androni. Gli spazi comuni vanno rispettati.. Il tema della sosta delle biciclette negli androni condominiali è sempre più frequente, soprattutto nelle grandi città, dove lo spazio è limitato e l’uso delle due ruote è in costante crescita. Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (n. 1970 del 4 settembre 2025) ha chiarito che è sufficiente un divieto generico inserito nel regolamento condominiale per vietare e rimuovere le biciclette lasciate negli spazi comuni, senza che sia necessaria una motivazione più articolata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
