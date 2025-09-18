Biciclette elettriche truccate scattano le maxi multe
Civitanova Marche, 18 settembre 2025 – Bici elettriche truccate, una era rimasta coinvolta in un incidente stradale: maxi sanzione per i conducenti. Proseguono i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Civitanova, guidati dal comandante Cristian Lupidi. Nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi mirati a contrastare il disturbo acustico prodotto dai ciclomotori con scarichi non omologati e a verificare le eventuali modifiche elettroniche alle bici a pedalata assistita, gli agenti hanno effettuato numerosi accertamenti. Sono stati sottoposti a controllo decine di ciclomotori, risultati tutti in regola, segno di una crescente consapevolezza tra i conducenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: biciclette - elettriche
Furti a raffica di biciclette elettriche: il bottino è di 43.000 euro
Anche a Cattolica parte il servizio di monopattini e biciclette elettriche in sharing
Valmadrera, arrestato ladro di biciclette elettriche mentre stava rubando l’ennesima e-bike
Nuove regole per la mobilità a Bisceglie, con l'ordinanza sindacale n. 30, il sindaco Angelantonio Angarano ha disposto il divieto di circolazione per biciclette elettriche,... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Biciclette elettriche truccate, scattano le maxi multe; EBike truccate come motorini, scattano i controlli a Milano: 54 bici sequestrate; eBike e monopattini truccati: a Milano scattano sequestri e sanzioni.
Bici elettriche ‘truccate’ a Napoli, sequestrate dopo il test della velocità - Gli agenti del Gruppo di Intervento Territoriale della Polizia Locale hanno effettuato un’attività mirata al controllo dei veicoli elettrici ... Lo riporta internapoli.it
Controlli in strada, 9 bici elettriche su 10 sono truccate - Operazione straordinaria della Polizia Locale contro l’uso irregolare dei veicoli elettrici. Secondo ilfattovesuviano.it