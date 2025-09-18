biciclette elettriche truccate scattano le maxi multe

Civitanova Marche, 18 settembre 2025 – Bici elettriche truccate, una era rimasta coinvolta in un incidente stradale: maxi sanzione per i conducenti. Proseguono i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Civitanova, guidati dal comandante Cristian Lupidi. Nei giorni scorsi, nell’ambito di servizi mirati a contrastare il disturbo acustico prodotto dai ciclomotori con scarichi non omologati e a verificare le eventuali modifiche elettroniche alle bici a pedalata assistita, gli agenti hanno effettuato numerosi accertamenti. Sono stati sottoposti a controllo decine di ciclomotori, risultati tutti in regola, segno di una crescente consapevolezza tra i conducenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

