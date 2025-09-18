Bezael Smotrich | chi è il ministro israeliano che prepara un piano shock per Gaza spietato anche coi bambini

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano e leader del partito di estrema destra Sionismo Religioso, è una figura controversa al centro del dibattito politico. Le sue posizioni estreme e le dichiarazioni incendiarie lo hanno reso bersaglio di critiche a livello internazionale. Smotrich, insediatosi nel sesto governo Netanyahu il 29 dicembre 2022, ha un passato da Ministro dei Trasporti e della Sicurezza Stradale nel quarto governo Netanyahu. Avvocato di formazione, la sua visione politica è fortemente influenzata dalla sua educazione religiosa ortodossa e dal suo attivismo a favore dell’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Bezael Smotrich: chi è il ministro israeliano che prepara un piano shock per Gaza, spietato anche coi bambini

In questa notizia si parla di: bezael - smotrich

Continuano a far discutere le dichiarazioni del ministro delle Finanze #Smotrich che ieri, parlando del dopo guerra, ha detto: “Gaza è una miniera d’oro immobiliare”. #Tg1 Giovan Battista Brunori - X Vai su X

"Smotrich: “Gaza miniera d’oro, avviati negoziati con Usa” Alla fine della guerra la Striscia di Gaza sarà "una miniera d'oro immobiliare" e sono stati "avviati negoziati con gli americani" per come dividere l'enclave palestinese e far sì che la ricostruzione "si pag - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Israele, ok insediamento E1 in Cisgiordania. Ue: viola diritto internazionale; Il ministro israeliano Smotrich getta la maschera | Gaza è un miniera d’oro immobiliare già avviati i negoziati con gli Usa per la spartizione; Il ministro israeliano Smotrich | Gaza è una miniera d' oro immobiliare da spartire con gli Usa | Meloni | L' Italia non condivide la scelta di occupare Gaza City.

Chi è Smotrich, il ministro di Israele che vuole Gaza e sparerebbe ai bambini palestinesi: «Serve l'annientamento totale. E mi offro come boia» - Responsabile delle Finanze, «orgogliosamente omofobo», contrario alla «legittimazione dei cristiani, perché il Signore è uno», ha più volte detto che raderebbe al suolo i campi profughi e consigliato ... Riporta msn.com

Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich: «Gaza è una miniera d’oro immobiliare, in trattative con Usa» - Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l’ attacco via terra su Gaza City. Secondo ilsole24ore.com