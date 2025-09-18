La Beta si espande in Europa e punta sull’Austria. La storica impresa sovicese, attiva da 102 anni e leader nel Vecchio Continente nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione, ha appena aperto una nuova filiale: la sede è stata inaugurata ad Asten, nel distretto di Linz-Land, ed è già operativa con 6 dipendenti locali, che a regime diventeranno 9. La mossa è stata decisa per consolidare la presenza diretta in Europa del Gruppo Beta e continuare nel percorso di rafforzamento internazionale della società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beta si espande in Europa: aperta nuova sede in Austria