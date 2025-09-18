Berrettini stecca il rientro in Cina Bertolucci avverte | serve pazienza

Rientrare su un campo di tennis dopo mesi di assenza non significa semplicemente riprendere la racchetta: è un test severissimo che misura fiducia, condizione fisica e resilienza. Oggi Matteo Berrettini ha affrontato questo banco di prova sul veloce di Hangzhou, e le risposte ottenute non sono state quelle sperate. Un rientro più duro del previsto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Berrettini cade a Hangzhou, Sonego vola agli ottavi di Chengdu.

berrettini stecca rientro cinaBerrettini, rientro da dimenticare: ko al primo turno in Cina contro Svrcina - Niente da fare per Matteo Berrettini, ko al primo turno dell'Hangzhou Open, Atp 250 con montepremi di 1. Secondo tuttosport.com

berrettini stecca rientro cinaBerrettini, rientro amaro: fuori al primo turno ad Hangzhou contro il numero 99 al mondo - Dopo due mesi e mezzo dall’ultima partita giocata, il tennista azzurro esce subito di scena al torneo cinese: vince il ceco Svrcina con un doppio 6- Lo riporta gazzetta.it

